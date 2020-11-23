«Миллионов артистам не дадут»: Костюшкин отреагировал на заявление Меладзе о проблемах звезд

Стас Костюшкин в этом году отметил 49-летие. При этом он до сих пор является одним из самых привлекательных артистов на отечественной эстраде. Певец не скрывает, что не обделен вниманием женщин. При этом он уже 14 лет состоит в браке с третьей женой Юлией. Избранница бывшего солиста дуэта «Чай вдвоем» является эффектной девушкой, что в очередной раз продемонстрировала на премьере фильма «Вечер шутов или серьезно с приветом».

На ковровой дорожке столичного кинотеатра 23 ноября побывало много селебрити. Одним из первых пришел на светский раут Александр Соколовский с новоиспеченной женой-моделью, а потом подтянулась Эвелина Бледанс. Звезды на этот раз отказались от изысканных нарядов, выбрав повседневный стиль. Костюшкин был одет в черную футболку и пиджак в тон, а вот его спутница решила быть менее сдержанной. Юлия разбавила классические черные брюки джемпером оверсайз, расшитым пайетками.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro смог не только пообщаться с певцом и его женой, но и узнать, что он думает о недавнем высказывании Валерия Меладзе, который предложил бойкотировать «новогодние огоньки» и заявил, что государство должно помогать артистам финансово в сложный период. Он был возмущен тем, что в этом году новогодние гуляния запретили из-за пандемии коронавируса, лишив возможности заработать.

«Миллионов артистам не дадут (смеется). Сами справимся», — высказался Стас.

Гости мероприятия вскоре поспешили насладиться лирической комедией Лилии Трофимовой. Они соблюдали меры безопасности и лишь для фото снимали защитные маски. Большая премьера фильма состоится уже скоро, 26 ноября.

Смотрите также: