Пускепалис ответил на вопрос, на стороне Ходченковой или Милославской он в фильме «На острие»

В картине, которая выходит в широкий прокат 26 ноября, он сыграл тренера олимпийской сборной России по фехтованию.

Актер Сергей Пускепалис в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответил на вопрос ведущей, на чьей он стороне в споре двух главных героинь картины «На острие».

В фильме, который выходит 26 ноября, их сыграли актрисы Светлана Ходченкова и Стася Милославская. Самому Пускепалису досталась роль тренера сборной России по фехтованию.

«Я и на стороне одной, и другой. Одна живет этим видом спорта. Другая очень наглая и молодая. Тренер же пытается вытащить главные козыри и достоинства каждой из них. Одну, Свету Ходченкову, надо укротить, чтобы она продлила свой спортивный путь. Вторую, Стасю Милославскую, надо заставить сделать так, чтобы она не просто вспыхнула и погасла. Это, скажу я вам, очень сложная задача».

Сергей Пускепалис

Напомним, что по сюжету героиня Ходченковой Александра Покровская хочет выиграть олимпийское золото. Неожиданно на ее пути появляется молодая саблистка Кира Егорова, роль которой исполнила Стася Милославская. Девушки начинают конфликтовать и соревноваться. Причем не только на турнирах, но и в жизни.

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