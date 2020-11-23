Звезда «Молодежки» Александр Соколовский впервые вышел в свет с женой-моделью

Актер посетил премьеру фильма «Вечер шутов или серьезно с приветом». Он рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro, где проведет новогодние каникулы с новоиспеченной супругой.

Александр Соколовский знаком зрителям по сериалам «Молодежка» и «Гранд». Привлекательный актер обычно не говорит о личной жизни, что недавно он тайно сыграл свадьбу с возлюбленной. Девушка оказалась моделью Светланой Гасиной. Торжество пара организовала в «Изумрудном лесу». Лишь спустя время артист поделился радостной новостью. А теперь он решил выйти в свет с новоиспеченной супругой.

В Москве 23 ноября состоялась светская премьера фильма «Вечер шутов или серьезно с приветом». Соколовский один из первых пришел на мероприятие. На красной дорожке актер предстал в брюках и светлом джемпере. В одной цветовой гамме с ним оделась его избранница. Светлана надела рубашку свободного кроя, а также сделала высокий пучок. Девушка стояла рядом с мужем и старалась не мешать ему общаться с журналистами, но эффектная модель привлекла к себе внимание благодаря внешности, в особенности длинным и стройным ногам.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro смог пообщаться с Александром. Улыбчивый актер поделился своими планами на новогодние каникулы. Молодожены хотят весело и беззаботно провести время. «Поедем кататься на санках в уральские горы», — рассказал Соколовский.

К слову, премьеру поселили и другие знаменитости. Эвелина Бледанс пришла в кинотеатр без своего сына Семена, но быстро обрела компанию в лице других артистов.

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