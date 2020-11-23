Сергей Пускепалис объяснил, почему несколько раз отказался от ролей в иностранных фильмах

Актер Сергей Пускепалис в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему несколько раз отказался от ролей в иностранных картинах. На шоу он пришел, чтобы рассказать о картине «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях.

«Я не снимаюсь в иностранном продакшене. Никогда не хотел играть в отвратительных сценариях. Там у них русские всегда негодяи и маргиналы, пропойцы и алкоголики. Если бы предложили хорошую роль, то я бы побежал к ним. Готов сыграть роль, где нет пропаганды и разрушения образа русского человека». Сергей Пускепалис

Как отметил Сергей Пускепалис, ему больше по душе съемки в российских картинах. «Вот у нас в фильме «На острие» снялись такие девочки все красивые. Ходченкова. Милославская», — заявил актер.

Напомним, что в картине «На острие» Сергей Пускепалис также сыграл одну из главных ролей. По сюжету он тренер олимпийской сборной России, за место в которой как раз борются героини Ходченковой и Милославской.

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