Триумфатор «Детского Евровидения» дала напутствие новой участнице от России

До «Детского Евровидения – 2020» остались считанные дни: 29 ноября конкурс пройдет в Польше. Но из-за коронавируса формат мероприятия несколько поменяли — конкурсанты не поедут в Варшаву, а представят свои выступления на видео. Россию в этом году будет представлять София Феськова. Именно ей предстоит нелегкая борьба в режиме онлайн.

Свои советы, как добиться успеха, дала и победительница «Детского Евровидения – 2017» Полина Богусевич. Она отметила, что Софии придется нелегко, так как выступать перед камерами сложнее, чем на сцене.

«Там есть энергия от зрителей, они помогают раскрыться. Софии надо в момент записи просто представить, что на нее смотрит весь мир, представить рядом всех своих друзей и родных. И не бойся ошибиться, выкладывайся на полную», — советует исполнительница в беседе с NEWS.ru.

Сама Полина Богусевич сейчас тоже в режиме подготовки. Правда, она готовится не к очередному песенному конкурсу, а к поступлению в вуз. Триумфатор «Детского Евровидения» планирует учиться режиссуре в Штатах. И о взрослом «Евровидении» пока даже не задумывается.

«Сейчас мое творчество направлено в другое русло. На данный момент я не вижу себя на Евровидении. Но, если так сложится в дальнейшем, то может еще и поучаствую», — заявила Богусевич.

Напомним, в 2019 году победу одержала участница из Польши Виктория Габор. По итогам голосования профессионального жюри и зрителей девушка набрала 278 баллов, сообщает argumenti.ru.