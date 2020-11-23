Павел Прилучный решил заработать на своем избиении круглую сумму

Тема с госпитализацией Павла Прилучного — номер один 23 ноября. Актер попал в больницу с переломом лицевых костей черепа, множественными гематомами и ссадинами.

ЧП произошло на съемках «Клетки 2» в Калининграде. Актер получил травму и добрался до Москвы, где был госпитализирован.

Агент артиста, Екатерина Сычева, не смогла четно ответить на вопрос, что случилось с ее подопечным. И дело вовсе не в тайне, а в финансах.

В этой запутанной истории появлялись разные версии: от «неудачно упал» до «заступился за бабушку и получил от хулиганов».

Оказалось все проще: звезда «Мажора» готов делиться подробностями, но только за деньги. Он уже дал эксклюзивный комментарий одному из телеканалов и по условиям не может разглашать информацию до выхода в эфир.

«Мы уже продали историю одному телеканалу, не можем подробностей рассказывать», — пояснила она 5-tv.ru.

Однако Екатерина все же немного приоткрыла тайну случившегося.

«Так скажем, это вклад в его будущий фильм», — загадочно закончила она.

Тем не менее, полиция проведет проверку по данному факту. Так что актеру предстоит объяснить, что именно с ним случилось. Если в ситуации есть виновные, то может идти речь о возбуждении уголовного дела, пишет сайт Актуальные новости.