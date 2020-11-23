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Павел Прилучный решил заработать на своем избиении круглую сумму

Представительница актера рассказала, что «историю уже продали».

Павел Прилучный решил заработать на своем избиении круглую сумму
Павел Прилучный продаст историю со своим избиением. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета

Тема с госпитализацией Павла Прилучного — номер один 23 ноября. Актер попал в больницу с переломом лицевых костей черепа, множественными гематомами и ссадинами.

ЧП произошло на съемках «Клетки 2» в Калининграде. Актер получил травму и добрался до Москвы, где был госпитализирован.

Агент артиста, Екатерина Сычева, не смогла четно ответить на вопрос, что случилось с ее подопечным. И дело вовсе не в тайне, а в финансах.

В этой запутанной истории появлялись разные версии: от «неудачно упал» до «заступился за бабушку и получил от хулиганов».

Оказалось все проще: звезда «Мажора» готов делиться подробностями, но только за деньги. Он уже дал эксклюзивный комментарий одному из телеканалов и по условиям не может разглашать информацию до выхода в эфир.

«Мы уже продали историю одному телеканалу, не можем подробностей рассказывать», — пояснила она 5-tv.ru.

Однако Екатерина все же немного приоткрыла тайну случившегося.

«Так скажем, это вклад в его будущий фильм», — загадочно закончила она.

Тем не менее, полиция проведет проверку по данному факту. Так что актеру предстоит объяснить, что именно с ним случилось. Если в ситуации есть виновные, то может идти речь о возбуждении уголовного дела, пишет сайт Актуальные новости.

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