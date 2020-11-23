«Попросил поддержку, но был убран»: уволенный гитарист Стаса Михайлова назвал его лжецом

Музыкант заявил, что слова известного исполнителя о поддержке своего коллектива не соответствуют действительности.

На днях Стас Михайлов в эфире канала «Россия 1» заявил, что представители шоу-бизнеса не нуждаются в поддержке государства. Вокалист привел в пример себя, сказав, что он сам помогает членам своей команды. Это заявление Стаса Михайлова спровоцировало настоящий скандал. Люди, которые много лет отдали работе с ним, объявили, что слова знаменитости не имеют ничего общего с реальным положением дел.

«То, что я слышал на интервью, меня расстроило. Это очень грустно. Слушать подобное от любимого артиста… Это несвойственно ему. Потому что это — хладнокровная ложь», — сказал экс-гитарист Стаса Михайлова Вячеслав Кузнецов, известный под псевдонимом Слава Маркес.

Музыкант добавил, что во время пандемии он нашел подработку, чтобы продолжать обеспечивать семью. В тот момент Вячеслав и его супруга ждали ребенка. Гитарист был вынужден отказать Стасу Михайлову в выступлении, поскольку был занят на другом проекте.

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Он откровенно признался звезде, что готов быть частью его команды и попросил материальной поддержки, чтобы у него не было необходимости искать заработки на стороне.

«На это я не получил никакого ответа — просто был уволен. Попросил финансовую поддержку для того, чтобы остаться в коллективе, но в итоге был убран», — сказал Слава Маркес в беседе с изданием «ФАН».

Гитарист добавил, что он не единственный, с кем в это сложное время предпочел расстаться Стас Михайлов. Музыкант уволил из своего коллектива несколько человек.

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