Жорин о желании Кравец родить от Джигарханяна: «Биоматериал нельзя использовать без согласия владельца»

До инстадивы Алены Кравец дошли слухи, что Армен Джигарханян при жизни воспользовался услугой криоконсервации сперматозоидов в одной из элитных клиник на Рублевке. Блондинка загорелась идеей родить ребенка от недавно умершего мэтра. Алена справедливо полагает, что такие гены не должны пропасть.

«Дети будут красивыми, талантливыми, полными сил до старости. К тому же дочь давно просила меня о братике или сестричке», — сказала Алена Кравец изданию «Дни. Ру».

Насколько реальны мечты знаменитой рублевской жительницы о зачатии малыша от покойного актера, по просьбе Teleprogramma.pro оценил известный адвокат Сергей Жорин. Сергей Викторович был вынужден разочаровать красавицу-блондинку.

«Биоматериал невозможно использовать без согласия владельца. Поэтому кто угодно не может это сделать, однозначно», — объяснил Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.pro.

К тому же дети, появившиеся на свет подобным образом, не могут претендовать на наследство своих биологических отцов.

«Согласно статье 1116 ГК РФ, наследниками считаются только те дети, которые были зачаты в период жизни наследодателя, поэтому те, кто появились в дальнейшем, не могут претендовать ни на что», — добавил Сергей Жорин в разговоре с Teleprogramma.pro.

Смотрите также