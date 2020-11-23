«Под наблюдением специалистов»: представитель Прилучного раскрыла подробности его состояния

Агент актера Екатерина Сычева подтвердила, что он госпитализирован с травмами. По ее словам, на звезду сериала «Мажор» напали неизвестные.

Павел Прилучный не раз оказывался в неловких ситуациях. Так, несколько лет назад он заснул в чужой машине. Также ходили слухи, что он изменял жене Агате Муцениеце, а порой даже поднимал на нее руку. В этом году девушка ушла от него. А 23 ноября стало известно, что звезда сериала «Мажор» госпитализирован в Москве. При этом не было никаких подробностей, что произошло. По одной из версий, он получил травмы на съемках фильма «Клетка-2», а по другой — на него напали и избили.

Ранее Павел поделился кадрами из больничной палаты. Он намекнул, что чувствует себя не так плохо, как можно подумать. А тем временем на связь с журналистами вышла его представительница Екатерина Сычева.

«Да, Павел действительно госпитализирован после нападения на него неизвестными, мы готовим заявление в полицию. Сам он восстанавливается под наблюдением специалистов, врачи оценивают состояние пациента как стабильное», — рассказала она изданию «Комсомольская правда».

А ранее в беседе с порталом Teleprogramma.pro травматолог Артем Катулин отметил, что травмы Павла могут дать о себе знать не сразу, поэтому ему следует быть осторожным. По предварительным данным, актер может провести в больнице около трех или семи дней. Возможно, что врачи отпустят его домой, чтобы он продолжил восстанавливаться в привычной обстановке. По неподтвержденным данным, у Прилучного проломлен череп, сломана лицевая кость.

Сычева отметила, что в дальнейшем новости о его состоянии будут поступать от нее или от самого артиста. Напомним, что незадолго до развода Муцениеце призналась, что актер страдает из-за вспышек гнева. Он даже выгнал ее из дома с детьми, доведя до слез.

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