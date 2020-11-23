«Все когда-то заканчивается»: Ивлеева предстала перед фанатами жгучей брюнеткой

Анастасия Ивлеева прославилась благодаря соцсетям. Девушка начинала со съемок смешных вайнов с участием подруг, а позже стала телеведущей популярного проекта «Орел и решка», параллельно запустив свое авторское шоу на YouTube. Сейчас Ивлеева является одним из самых богатых блогеров Рунета. И у миллионов поклонников она ассоциируется с платиновым блондом. Даже несмотря на то, что обожает экспериментировать с цветом волос.

«Все когда-нибудь заканчивается», — написала Ивлеева у себя в микроблоге и опубликовала несколько фотографий.

На кадрах Ивлеева предстала жгучей брюнеткой. Девушка решилась на радикальную меру, ведь многие модницы знают, что вернуться в блонд из глубокого черного цвета практически нереально. В противном случае можно лишиться шевелюры. Фолловеры поспешили с фидбэком:

«Фотки бомба и образ огонь», «Темненькой лучше!», «Очень красивая», «Крутяк с таким цветом и длинной/массой волос», «Серьезно? Вообще огонь!», «Тебе очень идет с темными волосами», «Да что тебе все идет то, даже черный блин», — пишут в комментариях.

Кстати, другая инстадива, модель Анастасия Решетова, тоже решилась на бьюти-эксперимент. Бывшая девушка Тимати отрезала челку. Только в ее случае фанаты остались не в восторге.

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