«Сказка на улице»: Анна Михайловская похвасталась красотой загородного дома

Актриса Анна Михайловская некоторое время назад вместе с сыном Мирославом перебралась жить в загородный дом. Неспешная, размеренная жизнь в элитном поселке нравится звезде гораздо больше, чем существование в шумной и суетной столице. Тем более, что сейчас, в период пандемии коронавируса, за городом более безопасно.

Анна наслаждается красотой участка, прилегающего к ее дому. Особенно прекрасен он сейчас, когда выпал снег. Актриса вышла на прогулку с сыном Мирославом и поняла, что столь невероятный и волшебный момент просто необходимо запечатлеть на камеру и поделиться им и зимним настроением с поклонниками.

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Совместное фото с наследником в окружении роскошных елей, чьи раскидистые лапы украсило белоснежное покрывало, Анна Михайловская разместила в Instagram.

«Ну такая сказка на улице», — восхищенно прокомментировала кадр звезда.

Поклонники Анны Михайловской тут же признались, что испытывают чувство белой зависти, разглядывая совершенно волшебное фото.

«Настоящая зимняя сказка. Вот такую зиму я люблю, а не всю эту вечную и нескончаемую слякоть», «Великолепный пейзаж, и на фото милашки», «Какая красота. В Питере вот +6 и дождик», — высказываются пользователи соцсети.

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