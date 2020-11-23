Наташа Королева прокомментировала информацию о судебном иске

Информация о том, что мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву, появилась в Telegram-канале Mash. Чиновники якобы пытаются доказать, что музыкальный театр артистки на Мосфильмовской улице – самострой. Также там располагается салон красоты.

Выяснилось, что ни о каком суде речи нет. В интервью «7days» Наташа рассказала, что информация не соответствует действительности. По ее словам, здание было построено много лет назад. У него два собственника, одним из которых и является артистка уже более 10 лет. Ей принадлежит второй этаж здания, где располагается салон красоты и музыкальный театр.

Королева считает, что ее семью в очередной раз хотят очернить. Напомним, что летом разгорелся скандал с мужем артистки – Тарзаном, который ей изменил с начинающей актрисой. Наташа простила любимого человека и теперь в их семье снова царят мир и покой.

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