«Травит меня»: Федосеева-Шукшина в слезах осудила Алибасова за роман с молодой девушкой

Продюсер теперь не скрывает свою беременную любовницу. Он намерен развестись с артисткой ради пассии, которая моложе его на 40 лет.

Всего два года назад Бари Алибасов женился в шестой раз на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Артистка заверяла, что ни за что не оставит возлюбленного. Однако продюсер стал оказываться в центре скандалов, а не так давно Решил судиться с женой из-за квартиры, которую она ему подарила, но потом решила вернуть себе. В этом году они пытались развестись, но потом передумали. А на днях стало известно, что продюсер группы «На-На» завел любовницу и намерен все же разойтись с Лидией Николаевной.

73-летний Алибасов на всю страну объявил, что девушка по имени Виктория ждет от него ребенка. В студию передачи «На самом деле» пришла дочку артистки Ольга Шукшина. Она сообщила грустные новости о здоровьи своей мамы. «Дело в том, что в 82 года даже в хороших обстоятельствах человеку, женщине тяжело. И даже при хорошем уходе», — отметила девушка. Как оказалось, недавно в гостях у Федосеевой-Шукшиной был PR- директор Бари Каримовича и показал ей видео, где продюсер нежиться с любовницей. Это подкосило пожилую актрису.

«У нее был приступ. Когда начинает печь в груди. У нее участился этот приступ, а благодаря последним событиям у нее, естественно, поднялось давление. Дело не в этом. Я хочу, чтобы этот человек взял ответственность на себя и с казал: „Да, я ее убиваю“. Просто, чтобы он признался. Я имею в виду данного шоу-мена. Я это называю „Театр Карабаса-Барабаса и кукла Лида в нем“. Как только ему надо устроить очередной пиар, он достает куклу Лиду из ящика и устраивает: то фейковую роспись в ЗАГСе, то фейковый развод, то потом отмену развода. Это я даже комментировать не хочу. А с судами что происходит! Вы знаете, все что случится с моей мамой, вся ответственность будет на нем», — высказалась Ольга.

В студии были показаны кадры, на которых предстала сама Лидия Николаевна. Она не сдержалась слез, комментируя роман мужа и его поведение.

«Ой, даже не хочу об этом говорить. Его новая пассия-массажистка такую реплику сказала: „Он не импотент“. Ну стыдно, стыдно в таком возрасте так себя вести. У меня такое впечатление, что-то у тебя с головой не в порядке. Зачем он себя губит? Он себя губит тем, что травит меня. Я решила подать на развод. Такую роковую ошибку я совершила, оказывается. И прошу у людей прощения! Не судите меня», — попросила артистка.

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