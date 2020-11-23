Опять за свое: Глюк’oZa в купальнике с завышенными вырезами подчеркнула изящные бедра

Кажется, совсем недавно певица Глюк’oZa вернулась из отпуска, как в ее Instagram стали появляться новые снимки с отдыха. Артистка сначала отдохнула на Мальдивах, откуда постила горячие фото и видео в самых разных купальниках и даже без них, а теперь шлет «привет» поклонникам из нового курорта.

По всей видимости, сейчас Наталья Чистякова-Ионова отдыхает в Дубае, где проводят жаркие дни многие отечественные селебрити. Глюк’oZa не заставила подписчиков долго ждать и запостила свои снимки в купальнике.

Девушка выбрала черную модель монокини с высокими вырезами на бедрах, позволившими подчеркнуть изящные изгибы. Визуально ноги красавицы стали еще стройнее и длиннее.

К слову, с Мальдив недавно вернулась телеведущая Анфиса Чехова. Обладающая пышными формами звезда экрана продолжает делиться с подписчиками своими снимками в бикини.

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