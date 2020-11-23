Андрей Малахов возглавил топ знаменитостей, которым доверяют люди

Телеведущий стал самой популярной личностью по версии жителей Центрального и Северо-Западных федеральных округов.

По данным, которые приводит исследовательский холдинг Romir, Андрей Малахов лидирует в рейтинге доверия у жителей двух федеральных округов. В Приволжском и Уральском округах граждане доверяют, соответственно, Максиму Галкину и Ивану Урганту.

Примечательно, что в исследовании, которое проводилось на базе Romir Scan Panel, приняло участие 2400 человек в возрасте от четырнадцати лет, живущих в крупных городах России. Всем им предлагалось ответить на два вопроса: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего».

Затем по результатам опроса был составлен рейтинг доверия.

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Помимо Андрея Малахова, Максима Галкина и Ивана Урганта, в него вошли Константин Хабенский (второе место в Центральном округе), Владимир Соловьев (второе место в Северо-Западном округе), Дмитрий Нагиев и Владимир Познер (у них вторые места, соответственно в Приволжском и Уральском округах). Есть в рейтинге и женские имена. Респонденты заявили, что доверяют Алле Пугачевой, Ксении Собчак и Елене Малышевой.

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