«Первый взрослый юбилей»: Малинин поздравил своих двойняшек с днем рождения

20 лет назад в семье Александра Малинина и его третьей жены — Эммы родились двойняшки — Устинья и Фрол. Свой день рождения они отмечают 23 ноября. Именно в этот день 62-летний музыкант трогательно поздравил детей в своем Instagram, опубликовав их совместное фото.

«Сегодня ваш первый взрослый юбилей! В ваш восемнадцатый день рождения я желал вам быть сильными духом, но я и представить себе не мог тогда, насколько вы будете сильны! Я желал вам реализовать все свои мечты в жизни, но за эти два года вы реализовали и свои, и мои мечты!» — написал Малинин.

больше по теме Старшая дочь Александра Малинина пообещала в ближайшее время сделать музыканта дедом Кира была рождена в 1985 году в браке со второй женой певца Ольгой Зарубиной.

Напомним, что у артиста также есть дети от предыдущих браков. 39-летний сын Никита, который приобрел популярность после «Фабрики звезд – 3» от Инны Курочкиной и 35-летняя дочь Кира от Ольги Зарубиной.

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