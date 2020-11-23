«Научилась, ура!»: дочка Орбакайте покаталась на коньках в коричневой шубке из эко-меха

Кристина Орбакайте недавно вернулась в Нью-Йорк, где проживает с восьмилетней дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, из Москвы. Звезда прилетала на Родину, чтобы впервые за несколько месяцев выйти на сцену. Отыграв ряд спектаклей, артистка навестила маму, встретилась со старшими детьми Дени и Никитой, а также побывала на съемках программы Максима Галкина.

По возвращении в Америку, Орбакайте, соскучившись по семейным прогулкам, поспешила выйти в свет. В выходные местом совместного времяпрепровождения стал уличный каток. Звезда сняла на видео, как ее дочка катается на коньках. И Клава похвасталась новыми достижениями — она продемонстрировала новый элемент:

«Научилась, ура!» — порадовалась девочка.

Для выхода на лед девочка облачилась в короткую шубку из модного эко-меха с английским воротником коричневого оттенка. Украсила верхнюю одежду разноцветная брошь в виде цветка. Не стесняющие движений джинсы скинни позволили девочке без труда кататься на коньках.

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