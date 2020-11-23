«Ни морщиночки!»: 65-летняя Лариса Долина поразила молодым лицом

Продюсер Виктор Дробыш разместил совместное селфи с певицей, на котором ее можно разглядеть во всех деталях.

Виктор Дробыш быстро вернулся к работе после перенесенного коронавируса. Продюсер сейчас занят в стартовавшем накануне на НТВ шоу «Суперстар!» в качестве члена жюри. Певица Лариса Долина стала его коллегой по проекту. В этой должности Дробыш и представил вокалистку на своей страничке в Instagram.

Он рассказал о проекте и разместил фото всех членов жюри шоу «Суперстар!». На одном из них запечатлена 65-летняя Лариса Долина. Ее внешний вид больше всего поразил подписчиков Виктора Дробыша.

Обсуждая проект, который они посмотрели накануне по ТВ, фолловеры продюсера сделали комплименты прекрасному внешнему виду Ларисы Долиной и ее вокальным данным. Звезда, напомним, выступила в дуэте с Юлией Волковой, исполнив хит группы «Тату» «Нас не догонят».

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«Красотка Лариса. «Главней всего погода в доме», «Я согласна, Лариса Александровна великолепна», «Какое идеальное лицо – ни морщиночки!», «Лариса Долина обладает самым фантастическим голосом», — высказываются поклонники.

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