«Междусобойчик»: Юрий Лоза высказался о новогодних программах

Музыкант разделяет точку зрения о том, что телевидение должно меняться, если хочет вернуть интерес аудитории.

Год подходит к концу, а это значит, что все острее среди селебрити поднимается вопрос о новогодних шоу, которые традиционно показываются по телевидению.

Так, например, Юрий Лоза считает, что пора бы уже пригласить и его принять участие в новогодних проектах. Автор песни про плот посетовал, что целых пятнадцать лет не может пробиться на телевидение в праздничные дни.

Юрий Лоза уверен, что людям надоело смотреть на одни и те же лица на экране. Он искреннее возмущен тем, что создатели новогодних программ не интересуются мнением народа.

Поэтому, по его словам, из года в год люди, включая телевизоры, вынуждены наблюдать за «междусобойчиком» приевшихся всем артистов.

«Киркоров поет Баскову про Баскова. Ну и Басков поет для Киркорова — про Киркорова. Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране», — заявил Юрий Лоза в интервью изданию «ФАН».

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