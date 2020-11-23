«Такое чудо»: Слуцкая поделилась снимком младшей дочери

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая — мама троих детей. У нее растут сын Артем и две дочки. Младшей — Кире недавно исполнился годик. Ее снимком Ирина поделилась в своем Instagram.

«Недавно у Кирочки был день рождения, и отметили мы его сразу 4 верхними зубами! Я очень благодарна судьбе за то, что в моей жизни появилось такое чудо», — написала Слуцкая.

Фанаты спортсменки засыпали ее добрыми комментариями.

«Принцесса сказочная! Лапочка, пусть растет здоровой», — писали пользователи Сети.

К слову, сын Слуцкой тоже занимался спортом. Мальчик играл в хоккей, но как недавно призналась фигуристка, в последнее время начал грезить о небе. Артем, которому 13 лет, мечтает стать пилотом гражданской авиации и уже изучает иностранные языки.

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