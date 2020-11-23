«Откуда этот шикарный топ?»: Нюша станцевала в нижнем белье

Певица Нюша известна не только своими песнями, но и отличной хореографической подготовкой. Каждое выступление вокалистки на сцене или в клипе — это всегда роскошная танцевальная феерия, которая завораживает и заставляет не вслушиваться в тексты песен.
Нюша уже два года ходит в статусе мамы очаровательной малышки Симбы.
Однако наличие маленькой дочери никак не мешают певице раскрепощаться перед камерой. Благодаря своему танцевальному таланту, Нюша постепенно превращается в звезду «ТикТока». Очередное энергичное видео звезда записала в дуэте с подругой, блогером Кариной Нигай.
«Даже не знаю, кто из нас больше суперзвезда! Кто лучше станцевал: я или Карина», — написала под роликом Нюша.
Красотки ритмично двигаются под заводную мелодию, приводя поклонников в настоящий экстаз.
Но дело, вероятно, не только в телодвижениях. Девушки одеты так, что их хочется рассматривать.
Нюша выбрала для танца телесное боди и джинсы-слоучи актуального оттенка, ее партнерша оделась зеркально — боди цвета лазури и светлые брюки.
В Instagram певицы подписчики оставляют восторженные отзывы:
«Нюша, ты прекрасна», «Конечно, Нюша!», «Ню, откуда этот шикарный топ?» — высказываются поклонники Нюши.