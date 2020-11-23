«Я балую детей»: Федор Добронравов ответил на обвинения в неправильном воспитании внучек

Звезда сериала «Сваты» считает, что полномочия в семье должны быть распределены правильно.

Актер Федор Добронравов известен не только своими яркими ролями в кино и на театральной сцене. О том, какой он прекрасный семьянин, неподражаемый отец и просто фееричный дедушка, ходят легенды.

Любовь к своим близким Федор Добронравов транслирует везде и всюду. Двух своих внучек Варвару и Василису артист забаловал так, что папа девочек, Виктор Добронравов, был вынужден признать родного отца «ужасным и безответственным дедом». Причина? Федор Викторович слишком часто делает подарки Варваре и Василисе.

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Звезда «Сватов» публично ответил сыну, давая понять, что баловать детей — это и есть миссия бабушек и дедушек. А на родителей возложена другая, не такая приятная — воспитывать и наказывать.

«Я просто балую детей по мере своих сил», — говорит Федор Добронравов.

Артист сделал акцент на том, что он прекрасно видит разницу между тем, чтобы бессмысленно выполнять все прихоти детей, и покупкой, например, для них же чего-то полезного.

«По мне, баловать — это купить на рынке свежие ягоды, когда их уже нет», — приводит слова Федора Добронравова издание «ФАН».

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