«Я старенький для таких сцен»: Виталий Хаев рассказал, с чем ему пришлось столкнуться на съемках сериала «Грозный»

В этот понедельник, 23 ноября, на канале «Россия» состоится премьера исторического сериала «Грозный».

Одну из ролей в нем сыграл известный актер Виталий Хаев. Артист признался Teleprogramma.pro, что уже не раз зарекался соглашаться на участие в исторических фильмах. Причина — невероятно сложный грим, необходимость носить костюмы той эпохи, категорически неудобные для современного человека, и еще масса сложностей, с которыми сталкиваются актеры во время съемок… Но любовь к кино всегда берет верх.

«Рубахи, штаны, сапоги… Сверху надевалась какая-то рубаха, и нужно было обязательно пристегиваться ремнем. В общем, это все очень непросто, а самому одеться практически невозможно», — поделился Виталий Хаев с Teleprogramma.pro.

А одна из сцен в сериале «Грозный» далась актеру очень нелегко, после чего он пришел к выводу, что стар для подобных вещей.

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Это был один из первых съемочных дней. Воссоздавалась знаменитая битва на ножах между воеводой Алексеем Басмановым (Виталий Хаев) и его сыном (его сыграл Виктор Добронравов). Как известно из истории, Иван Грозный объявил, что оставит в живых того, кто победит в этой схватке.

«Помню, как во время съемок этого эпизода все время горели горелки, было нечем дышать. Копоть, жарко, все это отваливается. В общем, пришлось нелегко. Наверное, я уже старенький для таких сцен», — рассказал Виталий Хаев Teleprogramma.pro.

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