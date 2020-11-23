«Идеальная гибкость»: Бондарчук в купальнике сверкнула фигурой в бассейне

Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко решили скоротать последние осенние деньки в Дубае. Блондинка делится со своими фанатами в Instagram моментами отдыха. На фото она позирует в бикини, демонстрируя идеальную фигуру, а на видео — гибкость. Светлана запечатлелась в бассейне в необычной для плавания позе.

«Идеальная гибкость! Супер! Как красиво! Класс!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что некоторое время назад блондинка развелась с режиссером Федором Бондарчуком. Но через время вновь вступила в отношения с дизайнером Сергеем Харченко. Летом этого года пара сыграла пышную свадьбу и сразу же отправилась в медовый месяц в Турцию.

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