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«Идеальная гибкость»: Бондарчук в купальнике сверкнула фигурой в бассейне

Телеведущая с мужем отдыхают в Дубае.

«Идеальная гибкость»: Бондарчук в купальнике сверкнула фигурой в бассейне
Светлана Бондарчук. Фото: instagram.com/a030aa

Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко решили скоротать последние осенние деньки в Дубае. Блондинка делится со своими фанатами в Instagram моментами отдыха. На фото она позирует в бикини, демонстрируя идеальную фигуру, а на видео — гибкость. Светлана запечатлелась в бассейне в необычной для плавания позе.

Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук. Скриншот: instagram.com/a030aa

«Идеальная гибкость! Супер! Как красиво! Класс!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что некоторое время назад блондинка развелась с режиссером Федором Бондарчуком. Но через время вновь вступила в отношения с дизайнером Сергеем Харченко. Летом этого года пара сыграла пышную свадьбу и сразу же отправилась в медовый месяц в Турцию.

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