«Она у меня все время растет»: Семенович призналась, что сделала две операции на груди

Анна Семенович — одна из самых ярких звезд на небосклоне российского шоу-бизнеса. Девушка обладает не только выдающимся вокалом, но и красотой, и фигурой. По поводу лишнего веса певица давно не комплексует. А вот большая грудь, как оказалось, для нее в какой-то момент стала проблемой.

«Грудь уже просто мешала мне жить, потому что у меня пошли проблемы со здоровьем в плане спины. И гипербольшая грудь, когда она очень большая — у мамы 12-й размер, у бабушки тоже был большой, у нас так по женской линии у всех», — рассказала звезда Вячеславу Манучарову в YouTube-шоу «Эмапатия Манучи».

Семенович призналась, что с генетикой она решила бороться. И уменьшила грудь оперативным путем. «Я сделала две — одну уменьшающую, вторую корректирующую уже внешний вид, чтобы все это было красиво», — объяснила артистка.

Она планирует еще одну операцию, но уже после родов. «С ужасом представляю, что будет с грудью. Она же растет, а она у меня и так все время растет», — смеется звезда.

Ведущий посочувствовал гостье в том, что большая грудь одновременно стала для нее и подарком от природы, и большой проблемой. Однако многие до сих пор считают, что у Семенович — импланты.

«Когда я бросила спорт, я сразу набрала вес, естественно, достаточно резко. Так как это депо мое, много веса ушло сразу сюда, — показала на грудь Семенович. — И она стала более пышной. И пышнела, пышнела, пышнела».

Девушка решилась на столь откровенное признание, потому что ей ежедневно пишут женщины с похожей проблемой.

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