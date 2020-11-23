«Мне этого не хватило»: Maruv раскритиковала выступление Влада Сташевского

Исполнитель хитов, которые будоражили сердца юных дев образца середины девяностых годов прошлого века, Влад Сташевский решил повторить свой успех у этой, но уже заметно повзрослевшей, аудитории.

46-летний вокалист совершил фееричный камбэк, приняв участие в шоу телеканала НТВ «Суперстар!». В дуэте с оперной певицей Светланой Касьян Влад Сташевский исполнил свой хит «Я не буду тебя больше ждать».

Публика восторженно приняла выступление, а вот жюри продемонстрировало скептический настрой. Певица Maruv дала понять, что «торговать лицом» на сцене уже давно считается моветоном, а Сташевский продемонстрировал именно это.

«Вы вышли такой типа «Я классный», но мне этого не хватило», — заявила вокалистка в эфире шоу «Суперстар!».

Зато Влада Сташевского поддержали его преданные фанатки. В Instagram певца уже появились комментарии, главный лейтмотив которых — засудили!

больше по теме Звезда 90-х Влад Сташевский рассказал, как живет сегодня

«Очень понравился номер! Расстроена, что засудили», «Я чувствую, участием в этом проекте вы взбудоражите немало сердец», «Просто фантастический номер! Идея с оперной певицей — самая оригинальная и необычная. На мой взгляд, Влад заслужил самую высокую оценку», — высказываются поклонницы Влада Сташевского.

Смотрите также