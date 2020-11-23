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«Мне этого не хватило»: Maruv раскритиковала выступление Влада Сташевского

Популярный в 90-х годах исполнитель вновь вышел на сцену, став участником проекта канала НТВ «Суперстар!»

«Мне этого не хватило»: Maruv раскритиковала выступление Влада Сташевского
Влад Сташевский. Фото: PR НТВ

Исполнитель хитов, которые будоражили сердца юных дев образца середины девяностых годов прошлого века, Влад Сташевский решил повторить свой успех у этой, но уже заметно повзрослевшей, аудитории.
46-летний вокалист совершил фееричный камбэк, приняв участие в шоу телеканала НТВ «Суперстар!». В дуэте с оперной певицей Светланой Касьян Влад Сташевский исполнил свой хит «Я не буду тебя больше ждать».

Публика восторженно приняла выступление, а вот жюри продемонстрировало скептический настрой. Певица Maruv дала понять, что «торговать лицом» на сцене уже давно считается моветоном, а Сташевский продемонстрировал именно это.

«Вы вышли такой типа «Я классный», но мне этого не хватило», — заявила вокалистка в эфире шоу «Суперстар!».

Выступление Влада Сташевского на шоу "Суперстар!"
Влад Сташевский исполнил песню «Я не буду тебя больше ждать» с оперной певицей Светланой Касьян. Фото: PR НТВ

Зато Влада Сташевского поддержали его преданные фанатки. В Instagram певца уже появились комментарии, главный лейтмотив которых — засудили!

«Очень понравился номер! Расстроена, что засудили», «Я чувствую, участием в этом проекте вы взбудоражите немало сердец», «Просто фантастический номер! Идея с оперной певицей — самая оригинальная и необычная. На мой взгляд, Влад заслужил самую высокую оценку», — высказываются поклонницы Влада Сташевского.

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