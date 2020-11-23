Другая: Анастасия Решетова показала себя с новой челкой

Анастасия Решетова недавно рассталась с Тимати, спустя шесть лет отношений. У пары есть годовалый сын, который остался с мамой, но папа навещает малыша регулярно. Настолько, что многие поклонники даже заподозрили пару в отношениях: их видят вместе не только дома.

И все же Анастасия Решетова настаивает на том, что они с Тимуром Юнусовым — бывшие. Девушка старается не унывать и даже решилась на преображения во внешности.

Она выстригла себе челку. Результаты бьюти-преображения она показала подписчикам в Stories своего микроблога. «Нра?» — спросила красавица.

«Только попробуйте ответить нет», — предложила проголосовать модель.

Несмотря на предупреждение, большинство проголосовавших фолловеров все-таки выбрали вариант «нет». Это значит, что Решетова с челкой им не понравилась.

Кстати, не так давно другая бывшая девушка Тимати решилась на перемены во внешности. Мать дочери рэпера, Алена Шишкова, сделала каре и челку, хотя раньше предпочитала длинные волосы.

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