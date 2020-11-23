«Она не хочет быть публичным человеком»: Кирилл Гребенщиков рассказал о своей жене-поэтессе

Вместе с ней актер уже почти тридцать лет.

Актер Кирилл Гребенщиков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей жене-поэтессе по имени Ольга. Он почти никогда и ничего о ней ранее не рассказывал на телевидении.

«Ольга не имеет отношения к театру и кино. Она не из этой профессиональной среды. У меня был приятель, и он позвал меня на свой день рождения. Там мы и познакомились с Олей. Она была в хиповской одежде и в растянутом свитере. Это не была любовь с первого взгляда, но я почувствовал на уровне подсознания, что это мой человек». Кирилл Гребенщиков

Как отметил актер, они вместе с женой учились быть семьей, молодыми родителями. «Нам было всего по двадцать с небольшим лет, когда у нас появилась дочь. Моя жена не хочет быть публичным человеком, и я это ее желание уважаю», — заявил актер.

Напомним, что у Кирилла Гребенщикова и его жены в 1994 году появилась дочь Полина. Она училась во ВГИКе. Девушка увлекается фотографией.

Смотрите также: