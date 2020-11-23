«Первый снег»: Нетребко в Краснодаре прогулялась по заснеженным улицам

Оперная певица прилетела на родину вместе с мужем и сыном.

Когда власти Австрии объявили о карантине в стране до 30 ноября, Анна Нетребко, которая уже давно проживает в Вене, решила не сидеть взаперти, а отправилась на малую родину. В Краснодаре, где родилась звезда, у нее живет отец. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тиаго артистка сейчас гостит у папы.

Артистка наслаждается прогулками по родному городу. Недавно она отправилась на уличный шопинг, где приобрела новую шапку сыну. А накануне порадовалась первым зимним осадкам в Краснодаре.

«Первый снег», — подписала серию снимков Нетребко.

Для прогулки оперная дива утеплилась. Она выбрала черную шапку и пальто с высоким воротником.

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