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«Первый снег»: Нетребко в Краснодаре прогулялась по заснеженным улицам

Оперная певица прилетела на родину вместе с мужем и сыном.

«Первый снег»: Нетребко в Краснодаре прогулялась по заснеженным улицам
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Когда власти Австрии объявили о карантине в стране до 30 ноября, Анна Нетребко, которая уже давно проживает в Вене, решила не сидеть взаперти, а отправилась на малую родину.  В Краснодаре, где родилась звезда, у нее живет отец. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тиаго артистка сейчас гостит у папы.

Артистка наслаждается прогулками по родному городу. Недавно она отправилась на уличный шопинг, где приобрела новую шапку сыну. А накануне порадовалась первым зимним осадкам в Краснодаре.

«Первый снег», — подписала серию снимков Нетребко.

Для прогулки оперная дива утеплилась. Она выбрала черную шапку и пальто с высоким воротником.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

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