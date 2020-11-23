Гребенщиков вспомнил, как Михалков отправил его жить в Костромское училище

Актер Кирилл Гребенщиков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил о своей эпизодической роли в картине «Сибирский цирюльник».

«Меня, конечно, никто тогда не знал. Я учился на актерском факультете в Институте имени Чехова. Однажды к нам пришел режиссер Никита Михалков и говорит: «Я предлагаю вам такую авантюру. Езжайте к Костромское училище химической защиты. Пройдите курс юнкеров XIX века». Олег Меньшиков также поехал тогда с нами. У меня до сих пор хранится дома его юнкерская шапка. Я в ней на даче хожу за грибами».

Кирилл Гребенщиков

Как отметил Гребенщиков, ему запомнились слова Михалкова после съемок «Сибирского цирюльника». «Он сказал, что в нашей жизни будет много хорошего и плохого кино, но этот год мы не забудем никогда. Но после фильма для нас сказка кончилась, и мы остались в безвоздушном пространстве. В конце девяностых я зарабатывал, как мог. Красил ларьки. Охранял сауну в спортивном центре. В каждую новогоднюю кампанию работал Дедом Морозом», — заметил актер.

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Напомним, что Кирилл Гребенщиков женат на поэтессе по имени Ольга. В этом браке у него в 1994 году родилась дочь Полина.

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