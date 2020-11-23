«Понимаем разочарование»: продюсер рассказал, когда шоу «Танцы» вновь выйдет в эфир

В минувшую субботу, 21 ноября, в эфир телеканала ТНТ вышел новый выпуск шоу «Танцы». Как выяснилось, эта передача стала финальной в уходящем году.

Руководство канала приняло решение о приостановке проекта, когда стало известно, что участник шоу Раш заразился коронавирусом. Молодой человек уточнил, что узнал о своей болезни, когда начал тренировки с конкурсанткой Алиной Черновской.

больше по теме Из-за неожиданной участницы в «Танцах» намечается ссора между Мигелем и Дружининым

Съемки «Танцев» будут возобновлены только в начале 2021 года. Генеральный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов сделал акцент на том, что это беспрецедентное решение продиктовано в первую очередь стремлением сохранить здоровье людей, создающий этот невероятно красивый и не имеющий аналогов по своему масштабу и креативной составляющей проект.

«Мы прекрасно понимаем разочарование миллионов поклонников шоу, но уверены, что они нас поймут, — отметил Вячеслав Дусмухаметов. — Мы планируем возобновить съемки в начале 2021 года и обязательно поставим красивую точку в Последнем сезоне проекта! Берегите себя!»

Смотрите также: