Вся семья в сборе: жена Виторгана в лисьей шубе отметилась на прогулке с дочками

Эммануил Виторган в свои 80 лет сохраняет бодрость духа и активность. Народный артист по-прежнему выходит на театральные подмостки, снимается в кино, регулярно проводит творческие вечера в собственном клубе и участвует в воспитании своих малолетних дочек.

Два года назад благодаря суррогатному материнству он стал отцом маленькой Этель, а через год — крошки Клары. Для именитого актера это не первые дети, ведь он уже поднял на ноги Ксению и Максима и даже дождался правнуков. Но для его 58-летней жены Ирины Млодик наследницы — единственные.

Оба супруга надышаться не могут на своих маленьких принцесс, вкладывая в их воспитание много сил и энергии. Пара предпочитает заниматься своими девочками самостоятельно, не перекладывая родительскую ответственность на плечи нянь. В личном блоге Ирина Млодик показала одну из своих семейных прогулок с малышками и любимым мужем.

Она облачилась в шубу из меха черно-бурой лисы, Клара и Этель примерили светлые куртки и вязаные шапочки, а артист — черную куртку и удобные спортивные брюки. Лицо Эммануила Гедеоновича на протяжении всего клипа было озарено счастливой улыбкой. Его дочери освоили счеты во дворе и карусель.

Смотрите также