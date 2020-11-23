«Не по-детски»: Билан и Цискаридзе поспорили из-за песни Пугачевой

Артисты во время записи выпуска шоу «Синяя птица» с участием юных талантов решили выяснить, кому больше подойдет композиция.

На телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон популярного конкурса «Синяя птица» для детей. Принять участие в нем могут ребята с самыми разными талантами. Кто-то замечательно танцует, отбивает степ, выполняет акробатические упражнения в воздухе под куполом — и все они стремятся покорить своими выступлениями членов жюри, среди которых певец Дима Билан, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев и Сергей Безруков.

В первый конкурсный день на сцену вышел юный дуэт Элиша и Алины Сансызбай. Ребята исполнили песню Аллы Пугачевой «Старинные часы». И она стала яблоком раздора между судьями. Дима Билан поддержал 12-летнюю певицу и заметил:

«Вы не по-детски чувствуете текст. Мне очень понравилось, как вы проживаете и понимаете свою композицию, это редкость». Дима Билан

А вот Николай Цискаридзе занял противоположную позицию. Он посчитал, что столь серьезную композицию не нужно петь такому юному нежному очарованию, как Алина. «Рано», — отрезал член жюри и посоветовал девочке оставаться с детским репертуаром.

Но самое главное, что разногласия во взглядах и горячие споры о репертуаре участницы не отразились на ее дальнейшей судьбе — девочка получила место в финале!

Не пропустите новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» в эфире телеканала «Россия 1» каждое воскресенье в 18:15.

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