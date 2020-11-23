Спортивный шик: Рудова засветила грудь в топе на узких бретелях

Наталья Рудова ведет здоровый образ жизни и активно занимается спортом. Блондинка публикует в своем микроблоге занятия на тренажерах, где большое внимание уделяет кардиотренировкам. На этот раз она появилась в сером топе на узких бретелях.

Недавно поклонники заподозрили 37-летнюю блондинку в беременности, но она все отрицала. В подтверждение тому не раз показывала свой плоский живот и озвучивала, что не находится в интересном положении. Отметим, что личную жизнь Наталья скрывает от поклонников.

Напомним, что Рудова приобрела широкую популярность благодаря роли в сериале «Татьянин день», где ее партнерами по площадке были Кирилл Сафонов и Анна Снаткина.

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