«Наша Раечка!»: жена Юдашкина поделилась снимками с мамой кутюрье в домашней обстановке

Валентин и Марина Юдашкина поделились со своими поклонниками в Сети серией фотографий с мамой кутюрье. Раисе Петровне исполнилось 75 лет, и ее близкие поспешили поздравить родительницу в личных блогах.

«Дорогая мамуля, поздравляем с юбилеем тебя! Только здоровья!» — подписал кадр Валентин Юдашкин. «Дорогая, любимая мамуля!! Наша Раечка! Поздравляем с днем рождения! Ты для нас дорогой человек! Здоровья тебе, долгих лет жизни! Любим тебя!! И всегда будем рядом», — написала в Instagram супруга модельера.

Не осталась в стороне и дочь известного кутюрье Галина Юдашкина. «Поздравляем тебя и желаем здоровья, улыбок. Мы будем всегда с тобой рядом!» — обратилась она к бабушке.

Отметим, что Раиса Петровна, несмотря на свой возраст, продолжает вести активный образ жизни, являясь сотрудницей Дома Юдашкиных. Женщина возглавляет отдел готового платья.

Многие фолловеры, увидевшие ее впервые, были удивлены ее моложавости и отличной форме.

«Выглядит как сестра!», «Красивая и молодая мама, здоровья ей на многие годы!», «Мама хорошо выглядит, молодо. Очень ухоженная женщина», «С именинницей, красивая, умная, мудрая. Благодарим, что подарила миру такого сына, который творит невероятную красоту. Низкий поклон, Великая женщина», — отметились пользователи Сети.

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