«Это счастье!»: Григорьев-Апполонов и Харламов тепло поздравили друг друга с разводами

Певец Андрей Григорьев-Апполонов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскрыл подробности своей встречи с юмористом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

«Мы поздравили друг друга с разводом недавно. Он мне говорит: «О, ты же тоже недавно развелся!» А я ему отвечаю: «И ты разведен. Это счастье!» Андрей Григорьев-Апполонов

Как заметил Григорьев-Апполонов, его друг после развода в отличной форме. «После развода Гарик Харламов выглядит прекрасно. Все у него в жизни в порядке. Жизнь продолжается. И у Кристинки Асмус, я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, пошли они в суд. Ну, немного пободаются. Что-то он добавит. Она прибавит. У них все хорошо, и я уверен, что будет еще лучше», — заметил рыжий «Иванушка».

Напомним, что Харламов и Асмус в этом году объявили о расставании после семи лет брака. Григорьев-Апполонов также развелся со своей женой Марией Банковой. Официально в браке они были 11 лет, а встречались с 2003 года. У пары двое общих сыновей.

Смотрите также: