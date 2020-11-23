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«Новый праздник»: Евгений Пронин показал маленького сына Гарри

Актер принимает участие в шоу «Ледниковый период».

«Новый праздник»: Евгений Пронин показал маленького сына Гарри
Евгений Пронин. Фото: instagram.com/prokino

Зимой прошлого года Евгений Пронин женился на продюсере Кристине Арустамовой. В декабре у пары родился сын, которого назвали Гарри. В своем инстаграме актер поделился снимком с малышом, которому буквально через месяц исполнится год.

«Новый праздник в моей жизни», — написал Пронин.

Евгений Пронин с сыном Гарри
Евгений Пронин с сыном Гарри. Фото: instagram.com/prokino

Фанаты Евгения засыпали его добрыми комментариями.

«Такие прекрасные папа и сын! Какая прелесть! Солнышко!» — писали пользователи Сети.

Всеобщую популярность актеру принесла роль олимпийского чемпиона в картине «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». А в этом году актер открыл для себя новую страницу: он участвует в шоу «Ледниковый период» в паре с Татьяной Волосожар. Супруга и маленький сын поддерживают его.

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