«Новый праздник»: Евгений Пронин показал маленького сына Гарри

Зимой прошлого года Евгений Пронин женился на продюсере Кристине Арустамовой. В декабре у пары родился сын, которого назвали Гарри. В своем инстаграме актер поделился снимком с малышом, которому буквально через месяц исполнится год.

«Новый праздник в моей жизни», — написал Пронин.

Фанаты Евгения засыпали его добрыми комментариями.

«Такие прекрасные папа и сын! Какая прелесть! Солнышко!» — писали пользователи Сети.

Всеобщую популярность актеру принесла роль олимпийского чемпиона в картине «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». А в этом году актер открыл для себя новую страницу: он участвует в шоу «Ледниковый период» в паре с Татьяной Волосожар. Супруга и маленький сын поддерживают его.

Смотрите также: