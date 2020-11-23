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«Гарик, я тебя люблю»: Кудрявцева похвалила Харламова, который переписал четырехэтажный дом на дочь

Юморист оформил дарственную на ребенка, и теперь загородный особняк принадлежит девочке.

«Гарик, я тебя люблю»: Кудрявцева похвалила Харламова, который переписал четырехэтажный дом на дочь
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Ведущая программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Лера Кудрявцева похвалила в эфире своего шоу юмориста Гарика Харламова, который недавно оформил дарственную на свой шикарный особняк на дочь Анастасию. Ребенку в этом году исполнилось шесть лет.

Дом Гарика Харламова
Дом Гарика Харламова. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Гарик я тебя люблю. Большой респект. Молодец».

Лера Кудрявцева

Интересно, что четырехэтажный загородный дом Гарик Харламов приобретал еще до того, как женился на актрисе Кристине Асмус. Его стоимость оценивается в сто миллионов рублей. Кстати, соседи отмечают, что в доме дым коромыслом. Ремонтные работы идут до сих пор. В особняке живет Кристина Асмус с ребенком. Порой сюда приезжает и Гарик Харламов.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус сыграли свадьбу в 2013 году. В этом году они приняли решение развестись. При этом некоторые поклонники считают, что звезды просто пиарятся на истории с разводом. Якобы они по-прежнему вместе и живут душа в душу.

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