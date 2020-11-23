«Два брата-акробата»: Саша Плющенко запечатлелся с двухмесячным Арсением

Недавно в семье Рудковской и Плющенко случилось пополнение.

В сентябре в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко появился еще один ребенок. Мальчика назвали Арсений, а родила его суррогатная мать. Неожиданному пополнению в семействе рады не только звездные родители и их фанаты, но и старший брат Сени — семилетний Саша. На своей странице в Instagram он поделился милым снимком с двухмесячным братом.

«Саня и Сеня. Два брата-акробата», — гласит подпись к фото.

Оба позировали в вещах серого цвета, конечно же, любимого модного бренда Рудковской — Dior. А малыша Арсения нарядили еще и в шапку с ушками.

«Оба такие милахи здесь! Какие красивые! Какие сладкие», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Арсений стал четвертым сыном Яны Рудковской. У звездной блондинки есть двое взрослых сыновей от бизнесмена Виктора Батурина. У Евгения Плющенко также подрастает сын от первых отношений.

Смотрите также: