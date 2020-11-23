«Верни усы!»: рэпер Моргенштерн показал себя без волос, с синими глазами и ногтями

Рэпер Моргенштерн отличается своей тягой к эпатажу и провокациям. Причем не только в творчестве, но и во внешности: артист имеет татуировки на лице, периодически щеголяет в грилзах как Элджей, красит ногти. Но даже такая неординарность в отражении зеркала может надоесть.

Моргенштерн решил поэкспериментировать с внешностью и примерил синие линзы и ногти. Более того, он пошел дальше и в фотошопе убрал свою брутальную фишку — сгладил массивную челюсть, а также избавился от кучеряшек на голове и половины волос и сбрил усы. Подписчикам преображение показалось спорным.

«Эт че за овал? Где квадрат», «Хеллоуин же закончился», «О боже», «Верни усы», «Такой милый без усов», «Боже, ну девочки, ну это краш», «Усы», «Я не понимаю, как мужчина может себя до такого довести», — разделились в комментариях мнения фанатов.

Напомним, Моргенштерн недавно был признан музыкантом года по версии журнала GQ. На церемонии вручения музыкант выступил с речью, которую слово в слово взял у рэпера Оксимирона, получавшего награду восемь лет назад.

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