«Он — шалопай»: Григорьев-Апполонов раскритиковал зятя, купившего дом на Рублевке за 37 млн рублей

Певец Андрей Григорьев-Апполонов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковал своего зятя, который купил дом на Рублевке за 37 миллионов рублей. Андрей Григорьев-Апполонов – младший в свое время женился на сестре рыжего «Иванушки» Юлии. Жених был моложе невесты на 15 лет. Его жена умерла от приступа астмы несколько лет назад.

«Я негодую. Откуда он взял такие деньги? Я не знал, что он купил дом. Слышал, что он снимает квартиру. У него в Сочи была квартира, потом он взял кредит и купил дом. Я спросил, есть ли у меня там комнатка. Поеду скоро к нему посмотрю. Он — шалопай. Музыкант. Записал с моим племянником недавно песню». Андрей Григорьев-Апполонов

Интересно, что родственник певца появился в студии и объяснил, откуда взял деньги.

«Я пишу музыку. У меня есть деньги. Мы с моими музыкантами в ведущих европейских чартах на первых местах. С одной песни полмиллиона евро заработали. Я накопил 15 миллионов рублей, взял кредит под четырнадцать процентов годовых и купил», — заметил мужчина.

Ранее родственник Григорьева-Апполонова отмечал, что после смерти жены не встретил свою вторую половинку. При этом он сказал, что рядом с ним живут одни звезды. В частности, режиссер Никита Михалков.

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