«Жизнь других» на Мальдивах: почему местного жителя за пьянство могут посадить в тюрьму,…
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Загугли звезду!»: Денис Клявер о женах, детях, Стасе Костюшкине и об отце Илье…
Видео

«Он — шалопай»: Григорьев-Апполонов раскритиковал зятя, купившего дом на Рублевке за 37 млн рублей

Как отметил музыкант, он просто негодует.

«Он — шалопай»: Григорьев-Апполонов раскритиковал зятя, купившего дом на Рублевке за 37 млн рублей
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Globallookpress.com

Певец Андрей Григорьев-Апполонов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковал своего зятя, который купил дом на Рублевке за 37 миллионов рублей. Андрей Григорьев-Апполонов – младший в свое время женился на сестре рыжего «Иванушки» Юлии. Жених был моложе невесты на 15 лет. Его жена умерла от приступа астмы несколько лет назад.

Андрей Григорьев-Апполонов-младший
Андрей Григорьев-Апполонов – младший. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я негодую. Откуда он взял такие деньги? Я не знал, что он купил дом. Слышал, что он снимает квартиру. У него в Сочи была квартира, потом он взял кредит и купил дом. Я спросил, есть ли у меня там комнатка. Поеду скоро к нему посмотрю. Он — шалопай. Музыкант. Записал с моим племянником недавно песню».

Андрей Григорьев-Апполонов

Интересно, что родственник певца появился в студии и объяснил, откуда взял деньги.

«Я пишу музыку. У меня есть деньги. Мы с моими музыкантами в ведущих европейских чартах на первых местах. С одной песни полмиллиона евро заработали. Я накопил 15 миллионов рублей, взял кредит под четырнадцать процентов годовых и купил», — заметил мужчина.

Ранее родственник Григорьева-Апполонова отмечал, что после смерти жены не встретил свою вторую половинку. При этом он сказал, что рядом с ним живут одни звезды. В частности, режиссер Никита Михалков.

Смотрите также: 

Тэги

Андрей Григорьев-АпполоновАндрей Григорьев-Апполонов последние новостиАндрей Григорьев-Апполонов-младшийНикита Михалковпрограмма "Звезды сошлись"