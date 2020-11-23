Семейная идиллия: после расставания Решетова и Тимати с малышом Ратмиром посетили аквапарк

В сентябре Анастасия Решетова, которая жила в гражданском браке с Тимуром Юнусовым, сообщила, что они приняли решение расстаться. Многие поклонники звездной пары не поверили своим глазам и ушам: у звезд годовалый сынок, они выглядят абсолютно счастливыми и ничто не предвещало. Но разрыв оказался правдой, и Решетова с Тимати разъехались.

Однако после раздельно проведенного отпуска они снова воссоединились, чтобы отметить первый день рождения Ратмира. А после их неоднократно видели вместе. В минувшие выходные и вовсе все втроем они отправились в аквапарк.

«Смотрит, как папа катается», — мама показала видео, как Ратмирчик смотрит за отцом.

Мальчик внимательно наблюдал за тренировкой Тимати по серфингу. После чего к водным занятиям перешла мама. В Сети сразу стали обсуждать очередное совместное времяпрепровождения «бывших» и сошлись во мнении, что пара все-таки вместе. Об этом заявляла и певица Слава. Она назвала случившееся пиаром.

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