«Мы с Сулейманом спали в этой постели»: Волочкова отказалась продавать люстру в виде гуся

Она обошлась ей в свое время в 70 тысяч евро.

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее есть в квартире в Санкт-Петербурге. Апартаменты площадью двести квадратных метров ей в свое время подарил олигарх Сулейман Керимов, с которым у нее был бурный роман.

«Самое дорогое, что там есть, только не смеяться, пожалуйста. Это тот гусь, который висит у меня над спальней. Я все думаю, когда он упадет мне на голову. Это лампа в виде гуся. Это делали мастера, и потом они же судились со мной за этого гуся. Гусь мне обошелся в 70 тысяч евро».

Анастасия Волочкова

Ведущая программы Лера Кудрявцева дала совет танцовщице: «Хорошая люстра. Продай ты этого гуся и все долги закроешь моментально».

«Нет. Я лучше буду помнить, что мы с Сулейманом Керимовым спали в этой постели», — заметила Волочкова.

Отметим, что за апартаменты в Санкт-Петербурге звезда платит ежемесячно 20 тысяч рублей по коммунальным услугам. Продавать жилье она не планирует.

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