«Любимый кум»: Охлобыстин отреагировал на причащение Ефремова в СИЗО

Михаил Ефремов в этом году стал антигероем. Звезда театра и кино в начале лета совершил пьяное ДТП, в результате погиб человек — водитель встречного авто, в которое влетел актер. В августе состоялся суд, он приговорил заслуженного артиста к восьми годам колонии общего режима. Поданная апелляция помогла звезде незначительно уменьшить срок.

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Недавно Михаил Ефремов был этапирован в Белгород, в местной колонии которого ему предстоит отбывать наказание. Его поместили на двухнедельный карантин в СИЗО, и актер решил посетить храм, где причастился и исповедовался. На этот поступок отреагировал Иван Охлобыстин.

«Любимый кум и владыка Белгородский Иоанн», — подписал снимок с Ефремовым и священником Охлобыстин.

Михаил Ефремов является крестным отцом старшей дочери Охлобыстина Анфисы. Актеры дружат более тридцати лет. Охлобыстин ранее просил президента страны о помиловании товарища.

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