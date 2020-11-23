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«Любимый кум»: Охлобыстин отреагировал на причащение Ефремова в СИЗО

Заслуженный артист России по прибытии в колонию посетил храм.

«Любимый кум»: Охлобыстин отреагировал на причащение Ефремова в СИЗО
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press

Михаил Ефремов в этом году стал антигероем. Звезда театра и кино в начале лета совершил пьяное ДТП, в результате погиб человек — водитель встречного авто, в которое влетел актер. В августе состоялся суд, он приговорил заслуженного артиста к восьми годам колонии общего режима. Поданная апелляция помогла звезде незначительно уменьшить срок.

Недавно Михаил Ефремов был этапирован в Белгород, в местной колонии которого ему предстоит отбывать наказание. Его поместили на двухнедельный карантин в СИЗО, и актер решил посетить храм, где причастился и исповедовался. На этот поступок отреагировал Иван Охлобыстин.

«Любимый кум и владыка Белгородский Иоанн», — подписал снимок с Ефремовым и священником Охлобыстин.

Михаил Ефремов является крестным отцом старшей дочери Охлобыстина Анфисы. Актеры дружат более тридцати лет. Охлобыстин ранее просил президента страны о помиловании товарища.

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