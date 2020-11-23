«Семейный выходной»: Инна Маликова обнародовала редкий кадр с 21-летним сыном на прогулке

Инна Маликова поделилась в Сети снимком со взрослым сыном. «Семейный выходной. Дима согласился на фоточку», — подписала она кадр.

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То, что сестра народного артиста выбрала именно такую формулировку — «согласился» — не удивительно, ее отпрыск редко появляется в Сети на фотографиях с мамой. Возможно, именно поэтому карточка произвела такой эффект: почитатели солистки коллектива «Новые Самоцветы» никак не могли поверить, что это мама со своим ребенком.

«Он не может быть сыном! Нет, ну это вообще не реально», «Молодая, красивая и не скажешь, что это ваш сын. Восхищаюсь», «Это такая шутка? Может быть, это муж?», «А родила во сколько? В 13?», «Дорогая Инночка, зная Вас и всю Вашу семью, никогда бы не подумала, что рядом с Вами сын. Вот честно, Вы девушка без ВОЗРАСТА!! Выглядите сногсшибательно», — отметились фолловеры.

К слову, сестре Дмитрия Маликова 43 года, а ее наследнику 21 год. Блондинка, как и все знаменитое музыкальное семейство, удивительным образом сохранила юный блеск в глазах, отличную фигуру и моложавую внешность.

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