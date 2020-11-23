Актуально и женственно: Васильев посоветовал присмотреться к одежде с цветочным принтом

На «Модном приговоре» (Первый канал) заговорили о тренде на цветочный принт. Сегодня этот рисунок занял лидирующие позиции, появляясь не только на платьях, но и блузках, юбках, пальто и даже куртках.

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Ведущий шоу Александр Васильев рекомендовал присмотреться к нарядам в цветочек, ведь они не только делают образ более актуальным, но и создают флер женственности и романтичности. Кроме того, этот тренд проверен временем, ведь он не раз входил в моду, завоевывая сердца женщин по всему миру.

«Флоральный принт или цветочная набойка — это старинный бабушкин букет. Эта традиция появилась в мире моды в эпоху рождения знаменитого стиля XIX века бидермейера, который возник в эпоху господства Австро-Венгерской империи и Немецкой империи в 1830-е годы», — рассказал историк моды.

Эвелина Хромченко обратила внимание, что платье, представленное на подиуме проекта, по моде сочетается с косухой. Стилист отметила, что именно так выглядят актуальные комплекты, соединяя в себе разноплановые на первый взгляд вещи.

«Единство и борьба противоположностей находятся в основе принципов современной стилизации», — сказала она.

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