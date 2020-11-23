«Плохие девчонки встретились»: жена Реввы повеселилась в Дубае с Лободой

В этом году многие отечественные звезды выбрали для своего осеннего отпуска Арабские Эмираты. В Дубае отметились Ксения Собчак с мужем и сыном, Стас Михайлов с семьей, Кети Топурия, Филипп Киркоров с детьми, певица Валерия и Иосиф Пригожин, а также многие другие.

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Сюда же отправилась отдыхать и семья Александра Реввы. Комик прибыл к Персидскому заливу с женой Анжеликой и дочерями. Звезды наслаждаются пляжным отдыхом и морскими прогулками на яхте.

Накануне компанию им составила Светлана Лобода. Анжелика была рада увидеть певицу и поспешила с подругой в кафе, чтобы отметить это событие. Девушки примерили контрастные платья-комбинации: жена артиста выбрала белое, а исполнительница хита «Твои глаза» — черное.

«Плохие девчонки наконец-то встретились… или хорошие… от погоды зависит. Моя Lo», — подписала кадр Ревва.

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