Гостиная в золоте и гобеленах, ванная из мрамора: питерская квартира Волочковой поражает роскошью

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показали питерскую квартиру балерины Анастасии Волочковой. Много лет назад ее подарил звезде тогдашний возлюбленный олигарх Сулейман Керимов. Апартаменты площадью двести квадратных метров поражают роскошью.

На кадрах можно увидеть просторную гостиную в золоте и гобеленах. Спальню с балдахином над кроватью. Портьеры, как в Большом театре. Ванную из цельного куска мрамора и потолки, как в Cикстинской капелле. Квартиру балерины, надо признать, невозможно спутать ни с чем. Появляется звезда там редко. Она, как известно, живет в Подмосковье в особняке.

«У меня накопилось долгов за дом в Подмосковье больше миллиона рублей. Но управляющая компания не смогла предоставить отчеты за проделанную работу. Раньше я платила по 60 тысяч в месяц. Сейчас не плачу. Мы с соседями взбунтовались. Я запросила у УК расчет. В итоге поменяли управляющую компанию. Я не хочу лишние деньги платить никому. Люди просто хотят урвать свой куш». Анастасия Волочкова

Ранее стало известно, что звезда платит коммуналку за питерскую квартиру 20 тысяч рублей. Продавать жилье она не намерена, как память о подарке от олигарха.

Смотрите также: