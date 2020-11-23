«Копия Агнии»: Чадов запечатлелся с загорелой возлюбленной на белоснежном пляже

Несмотря на то что в кадр попала только ножка девушки, ее быстро вычислили.

39-летний актер Алексей Чадов уже 5 лет после развода с Агнией Дитковските считается завидным женихом. Между тем сам артист теперь под венец не торопится. Ему приписывали романы с актрисами Оксаной Акиньшиной и Асель Сагатовой, певицей Микой Ньютон, а также моделью Лейсан Галимовой.

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Накануне актер опубликовал в личном блоге фото из отпуска, которое пощекотало нервы его поклонниц. В кадре запечатлен он сам и стройная загорелая ножка, которая мило придавливает Алексея к морскому песку на пляже.

«Есть отдыхать!» — коротко подписал снимок артист.

Фолловеры Чадова быстро вычислили, что за девушка отдыхает со звездой в райском местечке. Многие подписчики сошлись во мнении, что это Лейсан Галимова. К слову, модель действительно обладает похожими ногами и носит точно такой же браслет на лодыжке, что и красотка на снимке.

Многие пользователи заметили, что новая возлюбленная Алексея Чадова очень похожа на его бывшую жену.

«Вкусы не меняются, Лейсан — копия Агнии», «Мы в жизни любим только раз, а после ищем лишь похожих». Да, она одно лицо!», «Кстати да… Просмотрела фото Лейсан, очень похожи», «Грустно, что это не Агнюша. Счастья вам с Лейсан», «Лейсан, только на горло не наступай, он нам еще нужен», — прокомментировали фото люди.

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