На место Джигарханяна единогласно выбрали 62-летнего преемника

Армену Джигарханяну в Московском драматическом театре нашли преемника. По данным инсайдеров «КП», им стал 62-летний Сергей Газаров. Некоторое время он работал в стенах учреждения главным режиссером.

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Как пишет издание, за нового худрука коллектив театра проголосовал единогласно и направил обращение в Московскийдепартамент культуры, попросив принять Газарова на должность худрука. Кроме того, они ратовали за то, чтобы Московскому драмтеатру присвоили имя Армена Джигарханяна, который является его основателем.

Напомним, народный артист СССР умер 14 ноября 2020 года, ему было 85 лет. В последние годы его руководство театром было, скорее, номинальным, однако коллеги из уважения к Армену Борисовичу не спешили искать ему замену.

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